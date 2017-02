VIDEO: Na Oscarima proglasili pogrešan najbolji film

Foto: Press Association/PIXSELL

Oscara za najbolji film dobio je film "Mjesečina" Barryja Jenkinsa, dok su Oscari za glavne uloge pripali Caseyu Afflecku ("Manchester by the Sea") i Emmi Stone ("La La Land").

Film "Mjesečina" proglašen je najboljim filmom nakon što je ispravljena pogreška prezentera koji je najprije, pročitavši rezultate iz pogrešne omotnice, najboljim filmom proglasio "La La Land".

Uz Oscara za najbolji film, "Mjesečina" je osvojila i nagrade za najbolju mušku sporednu ulogu te za najbolji adaptirani scenarij.

Film "La La Land" osvojio je najviše Oscara - ukupno šest od četrnaest nominacija. Premda ipak nije proglašen najboljim filmom, taj je mjuzikl osvojio Oscare za režiju, glavnu glumicu, originalnu pjesmu, glazbu, filmsku fotografiju i scenografiju.

Uz "Mjesečinu" i "La La Land" za najbolji film konkurirali su i "Dolazak", "Fences", "Greben spašenih", "Hell or High Water", "Hidden Figures", "Lav", "Manchester by the Sea".

Stone i Affleck najbolji glumci

Oscar za glavnu mušku ulogu dodijeljen je Caseyu Afflecku za film "Manchester by the Sea", dok je Oscara u ženskoj konkurenciji osvojila Emma Stone za ulogu u filmu "La La Land"

Casey Affleck u filmu "Manchester by the Sea" glumi strica koji se nakon bratove smrti nevoljko vraća u rodni gradić Manchester kako bi se brinuo za šesnaestogodišjega nećaka.

Uz Afflecka u kategoriji glavne muške uloge nominirani su bili i Andrew Garfield ("Greben spašenih"), Ryan Gosling ("La La Land"), Viggo Mortensen ("Captain Fantastic") i Denzel Washington ("Fences").

Emma Stone je Oscara dobila za glavnu žensku ulogu u ljubavnoj priči o mladoj glumici u usponu i jazz glazbeniku smještenoj u zlatno doba Hollywooda.

U toj su joj kategoriji konkurirale Isabel Huppert ("Elle"), Ruth Negga ("Loving"), Natalie Portman ("Jackie") i Meryl Streep ("Neslavno slavna Florence").