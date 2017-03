Četvrti festival igračaka u znaku robotike i promicanja kulture razmjene igračaka

Foto: Press

Sada već tradicionalni Festival koji je osvojio srca svih ljubitelja igre i igračaka pod sloganom „Igra nikad ne umara“, ove godine se odvija u sportskom parku Zelenjak i prostoru Specijalne bolnice Naftalan koja je postala i partner Festivala. Osim bogatog izložbenog programa svi posjetitelji Festivala mogu očekivati i mnoštvo interaktivnih događanja koja će ove godine biti tematski posebno posvećena robotici, ali i razvijanju komunikacije među djecom kroz projekt Zamijeni za igru/Burza igračaka. Radi se o zajedničkom projektu Festivala igračaka i komunalne tvrtke Ivakop te Crvenog križa Ivanić-Grad u okviru kojeg će biti predstavljeni punktovi za razmjenu igračaka koji će nakon Festivala biti razmješteni po knjižnicama i vrtićima u Ivanić-Gradu i okolnim mjestima, Kloštru Ivaniću i Križu. Biti će to punktovi na kojima će djeca moći razmjenjivati igračke ali i ostaviti one igračke koje im više nisu zanimljive, a možda će usrećiti neko drugo dijete. Od viška prikupljenih igračaka koje neće biti zamijenjene dio će se izdvojiti za buduću festivalsku zbirku a preostali dio će biti doniran Crvenom križu, te će tim putem opet naći put do djece koja nemaju igračaka.

„Ovim projektom želimo naglasiti našu poruku svoj djeci, ali i roditeljima, da su igračke sjajno sredstvo druženja i komunikacije među djecom, da ih ne treba odbacivati – jer uvijek je negdje neko drugo dijete koje možda želi baš tu igračku.“, poručuje programski direktor Festivala, Dino Bošnjaković.

U ivanićgradskom carstvu igračaka, osim izložbe i raznovrsnih radionica i projekata fokusiranih na igračke, održati će se i 2. festival dječjih zborova Zagreba i Zagrebačke županije, te nekoliko kazališnih predstava.

Kao i ranijih godina, svi zainteresirani posjetitelji mogu računati na poseban turistički vlak s povoljnom cijenom povratnih karata.

S obzirom da je Festival igračaka u Ivanić-Gradu postao već tradicionalno mjesto susreta hrvatskih proizvođača igračaka koji se nastoje originalnošću i kreativnošću izboriti za poziciju na zahtjevnom tržištu sa žestokom inozemnom konkurenciju, ove godine u sklopu festivala održati će se i osnivačka skupština Udruge proizvođača igračaka i društvenih igara iz Hrvatske. Cilj osnivanja udruge jest udruživanje radi zajedničkog nastupa na tržištu i postizanja više konkurentnosti. Inicijator osnivanja udruge je Nikola Begović, distributer i promotor hrvatskih igračaka na inozemnom tržištu.