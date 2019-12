Bill Gates kaže da je 'u biti ključno' da pročitate ove dvije knjige ako želite raditi kod njega

Foto: Reuters

Tijekom govora 2. listopada u njegovoj srednjoj školi u Seattlu, Lakeside School, gdje je upoznao suosnivača Microsofta Paula Allena, Gates je ukazao na dvije knjige za koje smatra da su "prilično temeljne" za ljude koje zapošljava u ‘Bill i Melinda Gates Foundationu’ i Microsoftu: "Osvještenost činjenicama (Factfulness)” Hansa Roslinga i "Bolji anđeli naše prirode (Better Angels of Our Nature)” Stevena Pinkera, piše CNBC Make It.

Gatesovi obožavatelji neće se iznenaditi da "Factfulness" govori o tome "kako se život popravlja i gdje se svijet još treba poboljšati", prema Gatesovom blogovskom postu iz 2018., temama koje su ključne za posao koji radi njegova zaklada - pomaganje poboljšati zdravlje i dobrobit ljudi u zemljama u razvoju.

To je jedna od Gatesovih omiljenih knjiga, a 2018. podijelio je e-kopiju svima koji su završili fakultet. "Iako mislim da bi ju svi trebali pročitati, ona daje posebno korisne spoznaje za sve one koji čine skok s fakulteta u sljedeću fazu života", napisao je Gates na svom blogu, Gates Notes.

Slično tome, "Bolji anđeli naše prirode" nudi stvarno svježu perspektivu o tome kako postići pozitivne rezultate u svijetu", napisao je Gates u drugom postu na blogu. Knjiga na 700 stranica govori o nasilju za koje Gates kaže da je važno razumjeti kako bi se "izgradila mirnija društva."

"Steven Pinker pokazuje nam kako izglednije napraviti te pozitivne putanje", napisao je Gates. "To je doprinos, ne samo povijesnoj nauci, već i svijetu."

Ali, čitanje je samo jedan korak; ljudi bi se također trebali baviti pitanjima poput: "Kakav je bio vaš odgovor na to?", rekao je Gates u Lakesideu. Voli kad su ljudi željni učenja.

Gates je rekao da fondacija posebno zapošljava ljude koji imaju različite vještine, ali dijele znatiželju o svijetu. "Jedino što je zajedničko tim ljudima je fascinacija napretkom koji se događa i napretkom koji se ne događa i da se uče o tim stvarima", rekao je.

Gates je također rekao da ljudi trebaju željeti učiti i "stalno osvježavati svoje znanje." On preporučuje slušanje podcasta ili gledanje predavanja na internetu.

Ali sveukupno, vještina i "ključna metrika" za koju Gates kaže da ju ljudi trebaju razvijati kako bi uspjeli je "samopouzdanje kao učenik i spremnost da nastave učiti".