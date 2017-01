Bez alata nema zanata

Foto: Fotolia

Možda ste uspjeli, ali vam je trebalo više vremena nego da ste imali čekić? Možda ste se lupili po prstima? Možda je čavao ukucan ukoso? Možda ga niste uopće mogli ukucati?

Jeste li probali izglačati omiljenu košulju bez glačala? Možda ste je ravnali, stavili nešto teško na nju neko vrijeme, stavili u kupaonu punu pare? Rezultati su bili vrlo upitni, zar ne?

I u ovo vrijeme tipkovnica ponekad nešto zapišete kemijskom, zar ne?

Jeste li pisali kemijskom olovkom koja je istrošena? Niste? Nakon par poteza, ste odustali i bacili je, tražeći drugu? Jeste li probali poslati mail bez interneta? Nemoguće, ma koliko vi stiskali "send".

I složiti ćete se sa mnom da za obavljanje raznih poslova potrebni su alati. I to je većini normalno. Internet ti je potreban za slanje mailova, čekić za čavao, glačalo za glačanje…

A za uspješnu komunikaciju i sretan život? Mislite li da je za nju potreban alat?

Koliko puta ste komunicirali i niste se razumjeli sa sugovornikom?

Koliko puta ste postavili cilj i niste ga ostvarili?

Koliko puta ste pregovarali i niste bili zadovoljni rezultatima?

Koliko puta ste prodavali i niste prodali?

Koliko puta ste davali upute i nisu ih slijedili?

Koliko puta ste odlučili da ćete se baviti nekom fizičkom aktivnosti i niste uspjeli?

Koliko puta ste bili neshvaćeni, nesretni, osjećali se neuspješno?

Da li ste možda pomislili ili izrekli da su drugi krvi, jer su oni lijeni, nesposobni, sebični ili …?

Sigurna sam da ste i puno puta ostvarili željene ciljeve, dobili pregovore, prodali. Imali ste način, znali ste način. I taj isti način nije "palio" u svakoj situaciji, jer nije svaki način za svaku situaciju. Nije svaki odvijač za svaki vijak, ne postoji univerzalna temperatura glačala za svaki materijal. Alat treba znati koristiti.

Kad glačate, temperaturu glačala je potrebno prilagoditi materijalu kojeg glačate. Za neke materijale je potrebna jača temperatura, za neke materijale slabija. U koliko materijale koji ne podnose jaku temperaturu glačate s vrućim glačalom, oni će pregorjeti. U koliko glačate materijale koji zahtijevaju jaku temperaturu sa mlakim glačalom nabori na tkanini ostaju, ma koliko vi dugo glačali taj nabor. Za uspješno glačanje je potrebno glačalo i znanje kako se ono koristi.

Za uspješno zakucavanje čavla u zid je potreban čekić. Debljina zida i težina onog što želite objesiti određuje vrstu čavla i čekić kojim ćete zakucati čavao. Za neke zidove je potrebna bušilica, jer su tvrdi, puni betona i željeza. Čekić nije dovoljan, potrebna je bušilica.

Tako je i u životu. Za ostvarenje ciljeva potrebna je motivacija, potreban je adekvatan alat i znanje kako taj alat koristiti.

I zato volim NLP. NLP je kutija sa alatom i uputama kako ga koristiti.

Kao u priči o vodoinstalateru Peri koju znaju naši polaznici. Koji ne znaju priču, a zanima vas što to Pero i kako radi, možete čuti već na First stepu.

Znati koji alat i kako koristiti, to je NLP.

E da, i na kraju. Sve počinje sa željom naučiti koji su alati i kako ih koristi. Možete i dalje glačati, zabijati čavle po principu pokušaja i pogrešaka i snositi odgovornost za rezultate koje dobivate, a ako vam se rezultati ne svide, možete i dalje vjerovati da su "krivi" ONI za vaše izlupane prste ili pregorjelu, neispeglanu odjeću.

Izbor je vaš kao i uvijek, zar ne?

Autor teksta: Dragana Mladenović

