Atraktivni automobil koji se ne viđa svaki dan može se dobiti vrlo povoljno

Foto: Njuškalo

Iako Volvo možda nije marka koju se na prvu povezuje sa sportskim automobilima, u svojoj povijesti imali su i modela koji se mogu svrstati u tu kategoriju. Jedan od najpoznatijih je P1800 iz šezdesetih, proslavljen kao auto Rogera Moorea u tadašnjoj popularnoj seriji Svetac.



No osamdesetih je Volvo izašao s još sportskim modelom - 480. Negdje između hatchbacka i coupea, s naznakama shooting-brakea, prepoznatljiv je po oštroj silueti, za osamdesete tipičnim pop-up svjetlima, te potpuno staklenim trećim vratima koja predstavljaju jasnu vezu s ranijim Volvovim shooting-brakeom 1800ES. Bio je to privlačan auto kojim je Volvo htio privući yuppieje, mlađe i bogatije kupce željne zabavne vožnje sa stilom.



Poznat po dobroj upravljivosti (ovjes je navodno radio Lotus), 480 je između ostalog zanimljiv i po tome što je riječ o prvom Volvu s pogonom na prednje kotače te po tome što se proizvodio u Nizozemskoj, a ne u Švedskoj.



Volvo 480 danas se može naći za dosta malo novca i predstavlja dobru priliku za one koji se žele povoljno domoći dosta atraktivnog i rijetkog automobila. Na Njuškalu smo našli dva primjerka, a u oba slučaja riječ je o modelima Turbo.



Za samo 7544 kuna prodaje se u Dugom Selu 480 Turbo iz 1991. godine, sa 190.000 prijeđenih kilometara. Prodavač ističe da je auto u jako dobrom mehaničkom stanju, da su motor, turbina, ovjes, mjenjač i kočnice savršeni, te da nema hrđe, ali također navodi da se "godine vide u unutrašnjosti".



Drugi 480 Turbo je iz 1992. godine sa 150.000 prijeđenih kilometara. Registriran je do listopada 2018. godine, a cijena je 18.000 kuna.