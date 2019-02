Amerikanka navela što joj je čudno u Hrvatskoj: Kad sam ušla u dućan, ostala sam zbunjena

Foto: Screenshot

Amerikanka Kaleigh Hendershot posljednje dvije godine živi u Sesvetama, gdje se udala za Dominika. Simpatična Kaleigh proteklih mjeseci na kanalu This Croatian Life objavljuje svoje viđenje života u Hrvatskoj. Tako joj je pravi hit bio video u kojem govori o tome što je izluđuje kod njenog supruga Dominika, a o razlikama između Amerike i Hrvatske progovorila je i u aktualnom videu, u kojem je navela pet stvari koje su u Hrvatskoj konfuzne Amerikancima.



– Prva stvar koje me je začudila jest to što u Hrvatskoj, kad nešto kupite u dućanu, morate to sami stavljati u vrećicu. U Americi imate osobu koja vam sprema proizvode i doda vam vrećicu nakon plaćanja. Prvi put kad sam ušla u dućan, ostala sam zbunjena nakon što sam vidjela da stvari koje sam kupila samo odlažu sa strane – kazala je Kaleigh.



Zanimljiva je i situacija kod brojanja katova. U Americi ne postoji prizemlje, nego je to odmah prvi kat. Zbog toga je Kaleigh nekoliko puta zalutala na krivi kat kad bi išla kod nekog u posjet.



Amerikanka se dosad već navikla na to da Hrvati satima sjede na kavama, a ono što joj nije jasno jest da nakon prve narudžbe moramo ponovno zvati konobara.



– U Americi se konobar vraća nakon nekog vremena i pita vas je li sve u redu, trebate li još nešto. U Hrvatskoj morate dignuti ruku i uspostaviti kontakt očima s konobarom ako želite još nešto naručiti – dodala je Kaleigh.



Jedna od stvari koja joj nije jasna jest i to što kod nas nema pravila slobodnog skretanja desno. U Americi možete skrenuti desno na križanju bez obzira na semafor, naravno, ako nitko ne dolazi s lijeve strane.



– Gorivo je u Hrvatskoj mnogo skuplje nego u Americi, a pogotovo je zbunjujuća situacija na benzinskim crpkama. U Americi se dizel označava zelenom bojom, a benzin crnom. Ovdje je obratno. Također, u Americi prvo platite gorivo, pa onda ulijete. U Hrvatskoj možete prvo uliti, pa onda idete unutra platiti. Kako to? Recimo, jedan moj prijatelj zaboravio je platiti i vratio se tek poslije na crpku kako bi podmirio račun – kazala je Kaleigh.