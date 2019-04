11 'wellness' navika milijardera: Od posta tijekom cijelog vikenda do ledenih kupki

Foto: Getty Images

Možda nitko žešće ne prakticira stoicizam među milijarderima od 42-godišnjeg Jacka Dorseya, izvršnog direktora Twittera i Squarea.

Dorsey je tweetao o svojim raznim stoičkim naporima, zbog kojih je i često ismijavan: Kada je otišao na 10-dnevni meditacijski reetret (povlačenje) u Mijanmaru za svoj rođendan 2018. godine, bio je na udaru zbog ignoriranja kršenja ljudskih prava koja se tamo događaju. Također je kritiziran zbog promicanja upitnih prehrambenih navika, poput posta.

No Dorsey se branio da mora razvijati mogućnosti svoje izvedbe i čistiti um i tijelo kako bi učinkovito vodio dvije tvrtke. Kako bi maksimalno povećao svoj kapacitet, on stalno razvija svoje navike, rekao je na podcastu Ben Greenfield Fitness: Dijeta, gubitak masti i izvedba, prenio je CNBC.

1. Meditira dva puta dnevno

"Najveći utjecaj" na njegovo mentalno zdravlje je meditacija koju prakticira već 20 godina.

Dorsey kaže da ima plan meditiranja jedan sat ujutro i noću, no ako nema vremena radi to makar i po deset minuta “jer je ponekad to jedino što može odvojiti”.

Meditacija je pokazala da pruža brojne koristi, uključujući smanjenje stresa, anksioznost i depresiju te povećanje fokusa i sposobnost multitaskinga.

2. Hoda na posao

Dvije godine, bilo kiša ili sunce, Dorsey je hodao pet milja (oko 8 km) od svog doma do ureda, za što mu je trebalo sat i 15 minuta.

"Možda izgledam malo više kao da trčim nego što hodam. To je osvježavajuće ... To je jedan od onih trenutaka kada ste sretni što živite”, naveo je.

Prije šest mjeseci Dorsey je odlučio da mu treba “malo više prostora za razmišljanje”, tako da sada radi od kuće utorkom i četvrtkom.

3. Radi 7-minutne treninge

Kada Dorsey ne hoda na posao, radi intenzivne treninge na biciklu za vježbanje i sedam minutno vježbanje putem aplikacije Seven (Sedam).

“Nemam osobnog trenera. Ne idem u teretanu”, rekao je u podcastu.

4. Saune i ledene kupke

Prije tri godine Dorsey je uvečer počeo koristiti saune i ledene kupke. Prvo sjedi u svojoj bačvastoj sauni 15 minuta, a zatim skoči na tri minute u ledenu kupku. Ponavlja postupak tri puta, završavajući s minutom u ledenoj kupelji.

U novije vrijeme, Dorsey je kupio malu SaunaSpace koja koristi infracrvene žarulje, što mu pomaže da se znoji više nego u suhoj sauni, čak i na mnogo nižoj temperaturi.

Iako su infracrvene saune postale trend, znoj nije primarni alat za uklanjanje toksina iz tijela, nego su to bubrezi i jetra.

5. Koristi stol za kojim se stoji s infracrvenom žaruljom

Dorsey također ima jednu infracrvenu žarulju iz SuanaSpacea u blizini radnog stola u svom kućnom uredu.

Prema SaunaSpaceu, infracrveno svjetlo potiče staničnu regeneraciju i bori se protiv starenja te sprječava ozljede i bolesti.

Postoje neka istraživanja da infracrveno svjetlo može smanjiti neke vrste boli. Međutim, barem je jedna studija pokazala da blisko infracrveno zračenje može biti loše za kožu.

6. Započinje dan ledenom kupkom

"Ništa mi nije dalo više mentalnog samopouzdanja nego biti u stanju ići direktno sa sobne temperature na hladnoću", rekao je Dorsey.

Potapljanjem u ledenu i hladnu vodu preusmjerava se protok krvi, što može pomoći u stvarima kao što su upala i oticanje. No, iznenada se uroniti u vodu koja je previše hladna možete opteretiti srce, što bi moglo biti opasno za ljude sa srčanim problemima.

7. Uzima vitamine

“Jedini suplementi koje uzimam su svakodnevno multivitamini i vitamin C, puno vitamina C”, naveo je Dorsey.

Vitamin C pomaže u smanjenju rizika od kroničnih bolesti i potiče imunološki sustav, među ostalim. Previše vitamina C “vjerojatno neće biti štetno”, no prema Mayo klinici, mega-količine mogu dovesti do probavnih problema, glavobolje i nesanice.

8. Jede samo jedan obrok dnevno

Dorsey samo jede večeru. Negdje između 18:30 sati i 21 sat on jede ribu, piletinu ili odrezak sa salatom, špinatom, šparogama ili prokulicama. Za desert miješane bobice ili neku tamnu čokoladu, a ponekad i pije crno vino.

Prva dva tjedna jedenja samo jednog obroka dnevno bilo je teško za Dorseya, ali je primijetio pozitivne promjene, poput boljeg sna i bolje usredotočenosti.

Dok neke studije pokazuju da povremeno gladovanje može pomoći ljudima da izgube težinu, potrebno je više istraživanja. Kada je riječ o poboljšanju sna, istraživanje je mješovito, a postoje i dokazi da post može poboljšati mentalnu oštrinu.

9. Posti ponekad cijeli vikend

"Idem od petka do nedjelje. U petak neću večerati. U subotu neću imati večeru ili bilo koji obrok. I prvi put ću jesti u nedjelju navečer. Učinio sam to tri puta do sada, prošireni post kada samo pijem vodu”, naveo je Dorsey.

Stručnjaci upozoravaju da postoje rizici s ekstremnim postom i postom koji traje duže od 24 sata. Post je nešto o čemu treba razgovarati sa svojim liječnikom i pomno pratiti kako se osjećate.

10. Prati svoj san

Dorsey ima nosivi Oura prsten, koji mjeri kvalitetu sna, brzinu oporavka i dnevne aktivnosti.

"Ako se držim dosljednog rasporeda spavanja, dobivam više rezultate na REM-u i ostvarujem mnogo dublji san.

REM spavanje je važno jer "stimulira regije mozga koje se koriste za učenje", prema Nacionalnom institutu za zdravlje djece i ljudski razvoj Eunice Kennedy Shriver.

11. Vodi dnevnik

Dorsey piše o svom danu na aplikaciji Notes, na svom iPhoneu.

"Pokušavam to učiniti svaki dan, obično kad završavam dan. Može se pretraživati. Dostupno je cijelo vrijeme. To je u oblaku, tako da mu mogu pristupiti čak i ako nemam svoj telefon. Sigurno je.", naveo je Dorsey.